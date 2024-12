Neues Buch: Mörderische Weihnachtsfantasien vom Künstlertrio

Seasonal Greetings. Mit „Killerbells – Weihnachtliche Mordsgeschichten“ wollen Filmproduzentin Franziska Waltz, TV-Autor Claus Schönhofer und Kabarettist Norbert Peter Stimmung machen.

Ein Wiener Künstlertrio hat im Echomedia Verlag ein neues Buch mit Kurzkrimis veröffentlicht. Franziska Waltz, Claus Schönhofer und Norbert Peter sind eine Mischung aus mehreren Kreativ-Berufen. Was der eine schreibt, könnte die andere verfilmen und der nächste auf die Bühne bringen, heißt es dazu.

Franziska Waltz ist Kommunikationswissenschaftlerin, Filmproduzentin, Buchautorin und Lyrikerin. Sie produziert zum Beispiel den einen oder anderen Wiener „Tatort“. Norbert Peter ist Kabarettist, Journalist, Buchautor und Verfasser von satirischen Kolumnen. Er steht unter anderem mit „Peter & Tekal“ als Kabarettist auf der Bühne.

Claus Schönhofer ist Buch- und TV-Autor sowie Kabarett-Regisseur. Er schreibt für ORF-Sendungen wie „Der Sagenjäger“ oder „9 Plätze – 9 Schätze“. Was alle drei vereint, ist das Schreiben: Gemeinsam kommen sie auf knapp 30 veröffentlichte Bücher.

Drei Kriminalfälle in der Weihnachtszeit

Beim neuen Buch „Killerbells – Weihnachtliche Mordsgeschichten“ haben sich die drei zusammengetan und erzählen Kriminalfälle, die sich in der Advent- und Weihnachtszeit abspielen. „Unser Buch unterhält die ganze Familie. Vom klassischen Ermittler-Team bis zur atypischen Weihnachtsleiche ist alles dabei“, so Franziska Waltz.

„Wir wollen mit unseren Geschichten die Weihnachtsferien versüßen, also die Leserinnen und Leser zum Schmunzeln bringen und niemanden mit Brutalität verschrecken, wie es ein Thriller könnte“, so Claus Schönhofer. „Zu Weihnachten haut’s ja manchen Leuten den Vogel raus“, so Norbert Peter. „Da hätte vermutlich jeder schon mal gerne unter dem Christbaum Killer Bells statt Jingle Bells gesungen.“

Jeder geht eigene Wege

Stilistisch erwarten den Leser laut einer Aussendung drei unterschiedliche Geschichten. Jeder aus dem Trio hat demnach einen eigenständigen Kurzkrimi verfasst und auf seine eigene Art und Weise erzählt.

Inhaltlich geht es um einen Ausflug zu einer winterlichen Berghütte, von dem nicht alle zurückkehren, um einen Schriftsteller, der sich überreden lässt einen Weihnachtsmord zu verkaufen, und um einen Immobilienmakler, der auf der Christbaum-Sammelstelle entsorgt wird.