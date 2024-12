Wettbewerbsbehörde bestellt Lukas Cavada als Leiter International Affairs

Wien. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bestellt Lukas Cavada zum Executive Director for International Affairs. Seine Aufgabe ist internationale Kooperation.

In seiner Funktion als Fachexperte für internationale Angelegenheiten unterstütze Cavada Generaldirektorin Natalie Harsdorf in allen Fragen der internationalen Zusammenarbeit und vertritt die BWB in internationalen Fora, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Zu den Aufgabenbereichen zählt demnach die Koordinierung und Vertretung der BWB im Bereich der Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen Wettbewerbsbehörden und internationalen Organisationen (OECD, ICN, UNCTAD, Weltbank u.a.).

Die internationale Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren für die erfolgreiche Bekämpfung wettbewerbswidriger Praktiken stark an Bedeutung gewonnen, so die BWB: Dies gelte nicht zuletzt im Hinblick auf international agierende digitale Plattformen und Ökosysteme.

„Gerade für eine kleinere Jurisdiktion ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Wettbewerbsrechtsvollzug wichtig. Kartelle und Marktmachtmissbräuche halten nicht an der Grenze an. Mit Cavada verstärken wir uns jetzt in diesem Bereich“, so BWB-Generaldirektorin Harsdorf.

Die Laufbahn

Dr. Lukas Cavada ist laut den Angaben seit Anfang 2019 in der BWB tätig und war im Rahmen seiner Ausbildung u.a. mehrere Monate in die OECD Competition Division entsendet und war auch mehrere Jahre bei einer Wirtschaftskanzlei tätig. Er hat Rechtswissenschaften in Wien sowie London studiert und absolviert derzeit ein postgraduales Studium am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Cavada ist Fachautor und -vortragender.