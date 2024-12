Ausbau bei Steuerinfos: LexisNexis Österreich erwirbt Seminar Oberlaa

Fachverlage. LexisNexis Österreich übernimmt Seminar Oberlaa: Der Anbieter von aktuellen Steuerinformationen wurde vor 45 Jahren von Geschäftsführer Günther Hackl gestartet.



LexisNexis Österreich erwirbt Seminar Oberlaa, einen Anbieter von Steuerinformationen. Die Akquise erweitere das Angebot von LexisNexis Österreich mit anerkannten und geschätzten Praxisinhalten im Steuerbereich, so eine Aussendung.

Das Kundenerlebnis werde verbessert, indem die Inhalte von Seminar Oberlaa in die Produkte von LexisNexis Österreich integriert werden, einschließlich Lexis+ AI, der generativen AI-Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Arbeit der Rechts- und Steuerbranche zu transformieren, heißt es weiter.

Das Unternehmen

Die heutige Seminar Oberlaa GmbH wird von 100%-Gesellschafter und Geschäftsführer Günther Hackl geleitet, der die Seminar Oberlaa-Reihe vor 45 Jahren (laut Website exakt am 1. März 1979) gegründet hat: Das erste Seminar fand damals noch in der Kurhalle Oberlaa statt, woraus sich auch der Name des Seminars ableite. Die Vortragenden der ersten Stunde waren Maximilian Hackl, Günther Hackl, Günther W. Havranek, Hellfried Schreiber und Eberhard Wobisch. Seit 2020 finden die Seminare online statt, das Herbstseminar 2024 ging im Oktober online.

„Wollen One-Stop-Lösungsanbieter sein“

„Wir freuen uns, das Seminar Oberlaa in der LexisNexis-Familie willkommen zu heißen“, so Susanne Mortimore, CEO von LexisNexis Österreich: „Diese Akquise ist ein bedeutender Schritt zur Erweiterung unserer Steuerexpertise. Durch die Kombination der ergänzenden Inhalte des Seminar Oberlaa mit unseren hochmodernen AI-Lösungen werden wir das volle Potenzial von Artificial Intelligence für die Steuerbranche erschließen.“

„Die Zusammenarbeit mit LexisNexis ist eine enorme Chance für uns“, so Günther Hackl, Leiter von Seminar Oberlaa: „Durch die Kombination unserer Ressourcen und Fähigkeiten können wir unseren Kunden noch größeren Mehrwert bieten und unser Angebot mit Innovationskraft weiter verbessern.“

Während LexisNexis und Seminar Oberlaa ihre Qualitäten vereinen, erwarte alle Kund:innen ein nahtloses Erlebnis mit der Weiterführung der gewohnten und bewährten Angebote und den zusätzlichen Vorteilen technologischer Fortschritte, wird versprochen. Durch die Erweiterung seines Ökosystems strebe LexisNexis danach, ein One-Stop-Lösungsanbieter zu werden und eine umfassende Suite von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse und Zukunftsherausforderungen der Steuerbranche zugeschnitten sind.