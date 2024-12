Bike-Hersteller Simplon unter neuer Flagge: Christoph Mannel wird Chef

Wien/Hard. Wirtschaftskanzlei E+H berät den Finanzinvestor SOL Capital Management bei der Übernahme von Simplon. Christoph Mannel wird neuer Geschäftsführer des Fahrradherstellers.

Der österreichische Finanzinvestor SOL Capital Management übernimmt den Vorarlberger Fahrradhersteller Simplon. Vorbehaltlich der fusionskontroll-rechtlichen Genehmigungen sowie der Rechtskraft des Sanierungsplans plant SOL Capital laut einer Aussendung den vollständigen Erwerb der Simplon Holding GmbH und will mit einer Kapitalspritze die rein in Österreich stattfindende Fertigung mit rund 140 Beschäftigten absichern.

Der bisherige Geschäftsführer Jakob Luksch scheidet laut den Angaben aus dem Unternehmen aus. CFO Gerhard Buchmüller übernimmt seine Agenden bis auf Weiteres, heißt es.

Nach Genehmigung der Transaktion durch die Kartellbehörden und Rechtskraft des Sanierungsplans soll Christoph Mannel die Leitung übernehmen. Er war in der Vergangenheit für mehrere europäische Fahrrad- und Sportartikelhersteller tätig.

Die Berater

Der von SOL Capital Management gemanagte Fonds wurde bei dem Erwerb von der Anwaltskanzlei E+H beraten. Das Signing der Vertragsdokumente erfolgte am 11.12.2024.

Das Team bei E+H wurde von den Partnern Johannes Feilmair und Marco Steiner (beide Corporate/M&A) geleitet und umfasste die Partner Jana Eichmeyer (Arbeitsrecht), Karoline Hofmann (Restrukturierung/Insolvenz), Dieter Thalhammer (Kartellrecht), die Rechtsanwälte Karin Köller (Arbeitsrecht) und William Redl (Kartellrecht) sowie die Rechtsanwaltsanwärter Clemens Katzenbeisser, Matthias Pallisch (beide Corporate/M&A), Julia König, Paul Rois (beide Kartellrecht), Alexandra Stadlober (Restrukturierung/Insolvenz) und Gabriel Straßer (Corporate/M&A).

„Leitbetrieb in Vorarlberg“

Paul Niederkofler, Managing Partner und Geschäftsführer von SOL Capital: „Simplon hat einen exzellenten Ruf im zukunftsträchtigen Markt für Premium-Fahrräder. Dieses Potenzial wollen wir nutzen. Auch wenn selbst grundsolide Unternehmen mit hochwertigen Produkten und exzellentem Service in der aktuellen Situation in Schieflage geraten können: Das Beispiel Simplon zeigt, dass es für diese Unternehmen eine positive Zukunft geben kann, wenn die richtigen Akteure zusammenfinden.“

Am Firmensitz, an der Forschung und an der Produktion in Österreich will der künftige Geschäftsführer festhalten: „Simplon ist als Leitbetrieb tief in Vorarlberg verwurzelt. Es ist unsere klare Entscheidung, an diesem Standort festzuhalten. Unser oberstes Ziel ist es, das gut eingespielte Team von Simplon zu halten und gemeinsam mit den Lieferanten und Handelspartnern die neuen Chancen zu nutzen“, so Mannel.