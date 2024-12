Christine Scheil wird Chief Financial Officer bei karriere.at

Job-Plattformen. Christine Scheil ist jetzt Chief Financial Officer bei karriere.at. Sie war zuvor u.a. CEO und CFO bei Sky Österreich.



Christine Scheil hat Anfang November den Posten als Chief Financial Officer bei karriere.at übernommen, so eine Aussendung. Karriere.at sieht sich als größte heimische Jobplattform. In Zeiten eines sich stetig wandelnden Arbeitsmarkts plane karriere.at, sein Lösungsangebot weiter auszubauen. So sei es Scheils Aufgabe, mit ihrer Expertise in den Bereichen Finanzmanagement und Unternehmenssteuerung das Wachstum des Unternehmens aus finanzieller und strategischer Sicht zu begleiten und zu fördern.

Die Laufbahn

Christine Scheil war zuvor Group CFO bei der Jochen Schweizer mydays Group, einer E-Commerce-Plattform für Erlebnisgutscheine. Davor war sie CEO und CFO beim Pay-TV- und Streaming-Anbieter Sky Österreich und hat verschiedene Aufgaben bei Sky Deutschland für Investor Relations, Finanzen und Governance ausgefüllt. Neben ihrer operativen Erfahrung bringe Scheil eine Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalmarkttransaktionen, Restrukturierungen und strategische Transformation mit. Sie hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kauffrau) und ist zertifizierte Aufsichtsrätin.

„Strategisches Wachstum“

„karriere.at entwickelt sich im Einklang mit dem Arbeitsmarkt und digitalen Technologien stets weiter. Daher freuen wir uns sehr, Christine Scheil in unserem Team zu begrüßen. Mit ihr gewinnen wir eine überaus erfahrene Finanzexpertin, die mit uns das strategische Wachstum von karriere.at innerhalb der norika group forcieren wird“, so karriere.at-CEO Georg Konjovic.