Neue Vorstände für Energie Steiermark: Martin Graf und Werner Ressi

Graz. Die Energie Steiermark bestellt Martin Graf (48) und Werner Ressi (57) zum Vorstand bis 2029. Graf ist bereits Vorstandsmitglied, Ressi leitet die 49%-Beteiligung Energie Graz.



Der Aufsichtsrat der Energie Steiermark hat Graf und Ressi ab 1. April 2025 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstand des Konzerns bestellt, so eine Aussendung. Laut den Angaben gab es in dem Auswahlverfahren, das vom Beratungsunternehmen H.I. Executive Consulting (H.I.E.C.) begleitet wurde, rund 30 Bewerbungen.

Neuer Vorstand kommt aus Beteiligung

Die Neubesetzung ist (beinahe) eine Inhouse-Lösung: Graf ist bereits seit dem Jahr 2016 Vorstand der Energie Steiermark, zuvor war er Vorstand an der Spitze der Regulierungsbehörde E-Control. Werner Ressi ist seit 2013 Geschäftsführer der Energie Graz, einem kommunalen Versorgungsbetrieb der Stadt Graz, an dem die Energie Steiermark mit 49 Prozent beteiligt ist.

Zuvor war Ressi u.a. als Leiter der Bereiche Strategie, Organisation und Business Development über mehr als 20 Jahre lang in führenden Positionen der Energie Steiermark tätig. Er habe zuletzt das Groß-Projekt Geothermie für die Zukunftssicherung der Fernwärme in Graz entwickelt und die Verträge mit der OMV federführend verhandelt.

Der bisherige Vorstandssprecher der Energie Steiermark, Christian Purrer (69), scheidet mit Ende März 2025 aus. Ihm gelte „Dank, Wertschätzung und Respekt des Aufsichtsrates für seine herausragende Tätigkeit, er hat mit seiner Kompetenz und verbindenden Persönlichkeit den Konzern seit 2012 maßgeblich geprägt und im Zusammenspiel mit seinen Vorstandskollegen zu einem der erfolgreichsten Landesenergieunternehmen Österreichs entwickelt“, so Karl Rose, Präsident des Aufsichtsrats.

Der neue Vorstand