Armin Gamsjäger ist jetzt Anwalt für Öffentliches Recht bei fwp

Wien. Armin Gamsjäger (32) ist jetzt Anwalt im Bereich Öffentliches Wirtschaftsrecht bei Kanzlei fwp.

Seine Karriere bei fwp startete Gamsjäger im Jahr 2021 als Associate. Seit damals habe er zahlreiche Mandant:innen in den Bereichen Vergaberecht, Europäisches Beihilfenrecht, Planungs- und Umweltrecht begleitet, mit besonderem Schwerpunkt im Gesundheitssektor.

Nun wurde Gamsjäger als Rechtsanwalt eingetragen: Im Team um fwp Partner Michael Hecht setzt er einen besonderen Fokus auf die Bereiche Sozialversicherungs- und Gesundheitsrecht sowie Sportrecht, so die Kanzlei.

Das Statement

„Armin Gamsjäger hat sich in seiner bisherigen Zeit bei fwp als äußerst kompetenter und lösungsorientierter Jurist etabliert, der von allen Kolleg:innen sehr geschätzt wird“, so fwp Partner Michael Hecht: „Er hat nicht nur durch sein juristisches Fachwissen überzeugt, sondern auch durch seine Fähigkeit, kreative Lösungen für komplexe Fragestellungen zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, ihn nun auch als Rechtsanwalt in unserem Team zu haben.“