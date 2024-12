ASW-Lehrgang zum ESG-Experten startet neu: Einblicke im Jänner 2025

Fortbildung & Nachhaltigkeit. Zu ihrem ESG-Lehrgang veranstaltet die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (ASW) eine virtuelle Podiumsdiskussion: „Kompetente Superheld:innen in der WT-Kanzlei“.

Bei dem Online-Event „ESG-Experts – Kompetente Superheld:innen in der WT-Kanzlei“ am 15.1.2025 werden Nachhaltigkeitsthemen (ESG) in der Berufspraxis vorgestellt und der Weiterbildungslehrgang ESG-Expert (Start am 24.02.2025) präsentiert, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Die Inhalte

Der Lehrgang soll Steuerprofis und andere Praktiker dazu befähigen, das immer wichtigere Thema der Nachhaltigkeit für ihre Klienten im Unternehmen umzusetzen – von Lieferkettennachweis über Nachhaltigkeitsberichte bis hin zur Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern. Gelernt wird sowohl online wie im ASW Wien in Präsenz.

Die Themen reichen von der Einführung in die Nachhaltigkeit im Unternehmen über einschlägige Förderungen, regulatorische Entwicklungen (Green Deal, EU-Taxonomie,…), Reporting (CSRD/NaBeG,…), Lieferkettengesetz, Greenwashing-Verbote & Co bis zu nachhaltiger Finanzierung. Ein Fokus liegt auf der Umsetzung in Betrieb bzw. Kanzlei, wobei der Lehrgang unter Programmleiterin Brigitte Frey dem Konzept des „Inverted Classroom“ folgt: Lerninhalte werden selbständig erarbeitet, im Unterricht geht es dann vor allem um die Praxis.

Zielgruppe und Vortragende

Zielgruppe bzw. zum Lehrgang zugelassen sind Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Berufsanwärter:innen, WT-Mitarbeiter:innen (Subject Matter Experts die eine Expertenrolle im WT-Unternehmen belegen), WT-Anspruchsgruppen (wie z.B. Aufsichtsbehörden, Verbände etc.), so die ASW.

Zu den Vortragenden gehören: