Fahrradleasing-Anbieter JobRad holt Karin Stopa in Geschäftsführung

Wien/Freiburg. JobRad Österreich ernennt Karin Stopa zur Geschäftsführerin für Vertrieb und Marketing. Sie bildet mit Edwin de Jong das Führungsduo.

Beim Fahrradleasing-Anbieter JobRad Österreich wird Karin Stopa mit 1. Januar 2025 Mitglied der Geschäftsführung. Gemeinsam mit Edwin de Jong wird sie laut einer Aussendung das Führungsduo bei der österreichischen JobRad GmbH bilden und unter anderem die Bereiche Vertrieb und Marketing leiten.

Karin Stopa war zuvor in unterschiedlichen Führungspositionen in Sales und Marketing bei mehreren Digital-Unternehmen tätig. Zuletzt hatte die 49-jährige Wienerin demnach bei „Digital Realty – Interxion Österreich“, einem Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen, die Rolle des Director Sales & Marketing inne und war Mitglied der Geschäftsleitung.

300.000 Fahrräder pro Jahr in Deutschland

Der Mobilitätsdienstleister JobRad bietet das Leasing und die Überlassung von Diensträdern zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern an. In Deutschland verleast das Unternehmen laut eigenen Angaben derzeit rund 300.000 Fahrräder pro Jahr.

Die Gruppe beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter am Hauptsitz in Freiburg sowie an den Standorten Frankfurt, Berlin, München, Wien und Hasselt (Belgien). Zu den Kunden in Österreich zählen laut den Angaben TÜV Austria, Almdudler, Coca Cola Austria, Atomic Austria, Sodexo u.a.

Die Statements

„Wir sind begeistert, dass wir mit Karin Stopa eine sehr erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit gewinnen konnten. Mit ihrer kundenzentrierten Haltung, ihrer ausgeprägten Kommunikationsstärke, ihrer breiten Aufstellung im Bereich Sales und Marketing sowie ihrer großen Erfahrung in der Vermarktung digitaler Produkte bringt sie umfassende Fähigkeiten mit um das Geschäftsvolumen weiter zu steigern“, so Christoph von Tschirschnitz, CEO der JobRad Holding SE.

„Ich freue mich sehr darauf Teil der JobRad-Gruppe zu sein. Hoher Fokus auf Kundenzufriedenheit, wertschätzende Beziehungen zu jedem österreichischen Fahrradhändler, die Optimierung der digitalen Anbindung an die HR- und Gehaltssysteme der Arbeitgeber sowie ein perfektes Kundenerlebnis für die Mitarbeitenden werden wichtige Bausteine unseres gemeinsamen Erfolgs sein“, so Stopa.