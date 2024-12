EQS Group übernimmt den Nachhaltigkeitsspezialisten Daato

München. Cloudsoftware-Anbieter EQS übernimmt das Berliner SaaS-Unternehmen Daato: Es ist auf ESG-Management- und Reporting-Lösungen spezialisiert.

Die EQS Group übernimmt laut einer Aussendung den Softwareanbieter Daato Technologies, ein in Berlin ansässiges SaaS-Unternehmen, das auf ESG-Management- und Reporting-Lösungen spezialisiert ist. Mit der Akquisition erweitere die EQS Group ihr Angebot im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung um ein Tool für die Einhaltung von ESG-Vorschriften. Dazu zählen die EU-Richtlinie zu Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) und die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die EU-Taxonomie, CO2-Footprinting sowie Lieferkettengesetze wie LkSG, CSDDD, CBAM und die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), heißt es.

Gegründet wurde Daato Technologies 2021 von Satya Kamal Raparthi, ehemals einer der Mitbegründer von Mercanis, Head of Strategy bei Scoutbee und Absolvent der ESCP Business School, sowie von Thilo Hitz, ehemals Senior Policy Advisor im deutschen Umweltministerium und Absolvent der Hertie School of Governance.

Die EQS Group ist ein Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software „Cockpit“ gebündelt. Die EQS Group wurde 2000 in München gegründet und beschäftigt rund 550 Mitarbeiter.

Die Statements

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: „Mit der Aufnahme von Daato in die EQS Group stärken wir unser Angebot für ESG-Management in einer Zeit, in der Transparenz und Rechenschaftspflicht, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit, für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Die Expertise von Daato passt zu unserem Ziel, unsere Kunden beim Management ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen zu unterstützen, um Vertrauen bei ihren Stakeholdern aufzubauen und echtes Engagement für nachhaltige Praktiken zu demonstrieren.“

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit der EQS Group zu bündeln. Unser gemeinsames Engagement für Transparenz und Exzellenz macht diese Partnerschaft zu einer großartigen Ergänzung“, so Satya Kamal Raparthi, CEO von Daato: „Wir sehen enorme operative Vorteile durch diesen Zusammenschluss für unseren gemeinsamen Kundenstamm und unsere Unternehmen. Alle Compliance-Prozesse auf einer Plattform, das ist ein enormer Mehrwert für unsere Kunden und bringt erhebliche operative Entlastung und Kostenreduzierung.“