José von Roth geht als Partner zu Unternehmensberater Simon-Kucher

Berater & IT. José von Roth ist neuer Partner im Berliner Büro der Unternehmensberatung Simon-Kucher. Er ist auf Advanced Analytics, generative KI und Machine Learning spezialisiert.

Unternehmensberater Simon-Kucher holt José von Roth als neuen Partner ins Berliner Büro. Mit seiner Ernennung wird er laut einer Aussendung Teil des „Elevate“-Teams, welches auf Digitalisierung spezialisiert ist.

Von Roth ist seit rund 16 Jahren in den Bereichen Advanced Analytics, generative KI, digitale Transformation und Machine Learning tätig und habe dabei u.a. verschiedene KI-basierte Prognosemodelle und Pricing-Tools entwickelt.

Vor seinem Wechsel zu Simon-Kucher war er bei Bain & Company, wo er für Data-Science-Teams in Branchen wie Private Equity, Konsumgüter und Einzelhandel zuständig war. Unter seiner Leitung wurde demnach ein KI-basiertes Preismodell für einen großen Einzelhändler eingeführt.

Die Statements

„Generative KI ist eine Schlüsseltechnologie, die Unternehmen revolutionieren kann, wenn sie strategisch eingesetzt wird“, so José von Roth. „Simon-Kucher bietet mit seiner globalen Reichweite und seiner Expertise die ideale Plattform, um datengetriebene und kundenzentrierte Lösungen zu entwickeln.“

„Josés innovativer Ansatz und seine umfassende Expertise in den Bereichen Analytik und künstliche Intelligenz stärken unsere Fähigkeit, Unternehmen maßgeschneiderte, datengetriebene Lösungen anzubieten, die ihre Effizienz steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt sichern“, so Conrad Heider, Partner und Global Head von Simon-Kucher Elevate.