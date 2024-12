Mirko Marjanovic ist neuer Anwalt für Wettbewerbsrecht bei Dorda

Wien. Bei der Wirtschaftskanzlei Dorda ist Mirko Marjanovic neuer Anwalt für Wettbewerbsrecht. Er war zuvor bei Haslinger & Partner und Schindler.

Mirko Marjanovic ist neuer Anwalt bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Dorda. Der 31-Jährige ist seit 2021 als Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei tätig und ist Teil des Competition- & Antitrust-Teams der Sozietät.

Marjanovic ist laut einer Aussendung auf europäisches und österreichisches Wettbewerbsrecht spezialisiert und berät Unternehmen in Kartellverfahren vor der Europäischen Kommission sowie bei Kartellschadenersatzfällen. Neben der Beratung im Bereich der Fusionskontrolle unterstütze er Mandanten im Zusammenhang mit österreichischen Investitionskontrollverfahren und berate zu regulatorischen Aspekten des Telekommunikations-, Energie- und Eisenbahnrechts.

Der Werdegang

Marjanovic studierte Rechtswissenschaften an der Uni Linz und war vor seinem Einstieg bei Dorda bei der Kanzlei Prof. Haslinger & Partner in Linz und bei Schindler Attorneys in Wien tätig.

„Wir freuen uns sehr, dass Mirko Marjanovic unser Team nun als Rechtsanwalt verstärkt. Seine tiefgreifenden Kenntnisse im Kartellrecht, seine praktische Erfahrung in komplexen Verfahren und seine ausgeprägte Fähigkeit, juristische Sachverhalte klar und präzise zu vermitteln, sind eine große Bereicherung für Dorda. Mit ihm stärken wir unsere Position als führende Kanzlei im Bereich des Wettbewerbsrechts in Österreich“, so Heinrich Kühnert, Partner im Bereich Competition & Antitrust.