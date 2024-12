Anna Maria Stelzer ist jetzt Anwältin für Immobilien und Sport bei FSM

Wien. Anna Maria Stelzer (34) ist neue Rechtsanwältin bei FSM. Ihre Themen sind Immobilien- und Sportrecht.

Anna Maria Stelzer ist am 18. Dezember 2024 zur Rechtsanwältin angelobt worden, so eine Aussendung. Sie ist seit 2020 bei FSM und seit damals im Team von FSM Partner Benedikt Stockert im Immobilienrecht und Sportrecht tätig. Zu den Tätigkeitsgebieten der Kanzlei gehöre aktuell Sportvertragsrecht und -arbeitsrecht, Sportsponsoring sowie Vereins- und Verbandsrecht.

Die Laufbahn

Anna Maria Stelzer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der University of Edinburgh. Sie war vier Jahre Universitätsassistentin am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung an der Uni Wien und ist dort weiterhin als Lehrbeauftragte für Sportrecht tätig. Seit 2021 ist sie zudem ständiges Mitglied der Unabhängigen Anti-Doping Schiedskommission, der Berufungsinstanz gegen Entscheidungen der Anti-Doping Rechtskommission.