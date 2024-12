OeNB-Managerin Karin Turner-Hrdlicka wird Prüfungschefin der EZB

Frankfurt/Wien. Die Europäische Zentralbank (EZB) bestellt Karin Turner-Hrdlicka von der OeNB zur Leiterin der Generaldirektion Vor-Ort-Prüfungen und Prüfungen interner Modelle.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Bestellung von Karin Turner-Hrdlicka zur Leiterin der Generaldirektion Vor-Ort-Prüfungen und Prüfungen interner Modelle in der EZB verlautbart. Sie tritt demnach ihr neues Amt am 1. März 2025 an.

In ihrer neuen Funktion werde sie für Vor-Ort-Prüfungen und Prüfungen interner Modelle der direkt vom Einheitlichen Aufsichtsmechanismus beaufsichtigten Banken verantwortlich sein. Weiterhin werde sie zur Identifizierung von Risiken im Bankensektor sowie zur Bestimmung von Aufsichtsprioritäten beitragen. Sie übernimmt ihre neue Funktion am 1. März 2025 und tritt die Nachfolge von Linette Field an, die aus dem Dienst der EZB scheidet.

Die Laufbahn

Dr. Karin Turner-Hrdlicka begann laut den Angaben ihre Laufbahn in der Österreichischen Nationalbank (OeNB) im Jahr 2001 und ist seit 2014 – nach Führungspositionen in der Bankenaufsicht – Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Europäische Großbankenaufsicht. Ihr dortiges Aufgabenportfolio umfasst die Steuerung der Tätigkeiten der OeNB bei der Aufsicht über bedeutende österreichische Institute, Grundsatz- und regulatorische Fragen sowie die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen für den österreichischen Bankensektor.

Turner-Hrdlicka ist außerdem Vertreterin der OeNB im Rat der Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, Stellvertreterin für die OeNB im Aufsichtsgremium der EZB-Bankenaufsicht sowie Mitglied im Aufsichtsrat der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Sie hat einen Magister- und Doktortitel in Rechtswissenschaften der Universität Wien.