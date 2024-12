Franziska Egger ist neue Anwältin für Arbeitsrecht bei E+H

Wien. Franziska Egger ist neue Anwältin und ständige Substitutin in den Practice Groups Arbeitsrecht und Konfliktlösung der Anwaltskanzlei E+H.

Bei der Wiener Anwaltskanzlei E+H ist Franziska Egger neue Anwältin in den Practice Groups Arbeitsrecht und Konfliktlösung. Sie ist laut einer Aussendung auf Arbeits-, Zivilverfahrens- und Datenschutzrecht spezialisiert.

Franziska Egger (29) startete im Jahr 2020 als Rechtsanwaltsanwärterin bei E+H. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und absolvierte ein Semester an der Universidad Autónoma de Madrid.

Während ihrer Studienzeit war sie als juristische Mitarbeiterin in der auf Datenschutzrecht spezialisierten Kanzlei Knyrim Trieb in Wien tätig und absolvierte ein Volontariat in Außencenter der Österreichischen Wirtschaftskammer in Washington D.C.

Das Statement

„Franziska Egger überzeugt durch ihre juristische Expertise, ihren analytischen Scharfsinn und ihre hervorragende Arbeitsweise. Es freut mich sehr, dass sie uns als Substitutin weiterhin zur Verfügung steht und für E+H tätig wird. Mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz wird sie auch in Zukunft unsere Mandanten hervorragend unterstützen“, so Jana Eichmeyer, Managing Partnerin und Leiterin der Praxisgruppen Arbeitsrecht und Konfliktlösung bei E+H.