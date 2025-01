Dominic Krb wird neuer Geschäftsführer bei VIG-Unternehmen Carplus

Versicherer & Autohandel. Carplus, Tochterunternehmen der Wiener Städtischen, hat Dominic Krb zum neuen Geschäftsführer ernannt.

Bei Carplus wurde laut einer Aussendung Dominic Krb zum neuen Geschäftsführer ernannt. Er löst Peter Kirisics ab und werde das Unternehmen gemeinsam mit Michael Schlögl leiten. Das Unternehmen ist auf Autohaus-Versicherungsservices und Mobilitätslösungen spezialisiert und ist ein Tochterunternehmen der Wiener Städtischen.

Carplus ist seit 2006 in Österreich aktiv. Rund 45 Mitarbeiter betreuen laut den Angaben mehrere hundert Autohändler und 20 Zulassungsstellen der Wiener Städtischen.

Der Werdegang

Der gebürtige Wiener Dominic Krb (29) ist seit 2019 in verschiedenen Positionen innerhalb der Wiener Städtischen tätig. Im Jänner 2022 übernahm er die österreichweite Vertriebsleitung bei Carplus und leitete seitdem alle Vertriebs- sowie Marketingagenden. Dominic Krb studierte Betriebswirtschaft sowie Wirtschaftspsychologie und wird gemeinsam mit Michael Schlögl Carplus leiten.

„Dominic Krb hat in den vergangenen Jahren seine Managementfähigkeiten in unterschiedlichen Positionen erfolgreich bewiesen“, so Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler. „Ich sehe das Weiterentwickeln digitaler und hybrider Vertriebsprozesse gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern als eine meiner Hauptaufgaben. Zusammen mit Michael Schlögl und seiner 35-jährigen Erfahrung ist die Stabilität und nachhaltige Verlässlichkeit der Wiener Städtischen als Versicherung garantiert“, so Krb.