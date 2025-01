Pharmafirmen: Vice President und Area Director neu bei AOP Health

Wien. Das österreichische Pharmaunternehmen AOP Health hat Bettina Bernhard zur neuen Vice President ernannt. Michael Lange wird neuer Area Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Das Wiener Pharmaunternehmen AOP Health (AOP Orphan Pharmaceutical GmbH), das auf die Erforschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen spezialisiert ist, hat laut einer Aussendung eine neue Position des Vice President geschaffen und die des Area Director für die Region DACH neu vergeben.

Bettina Bernhard wird demnach neue Vice President Market Access, Public Affairs & Patient Advocacy und Michael Lange wird neuer Area Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die Werdegänge

Bettina Bernhard ist Molekulargenetikerin und Wirtschaftswissenschafterin. Als neue Vice President Market Access, Public Affairs & Patient Advocacy, ist sie laut den Angaben für den Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern, zu europäischen Interessenvertretungen und zu Patientenorganisationen zuständig. Weiters möchte sie die Zusammenarbeit im Unternehmen fördern: „Wenn wir für Patienten Großes erreichen wollen, können wir das nur gemeinsam schaffen“, so Bernhard.

Michael Lange ist Biophysiker sowie Biologe und ist bei AOP Health künftig für die DACH-Region zuständig. In dieser Position kümmert er sich laut den Angaben um Synergiepotenziale zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die sprachlichen und strukturellen Gemeinsamkeiten der Länder, insbesondere die Markt- und Erstattungssituation, sind eine starke Basis für effizientere Zusammenarbeit und nachhaltiges Wachstum“, so Lange. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit wird demnach im Bereich Digitalisierung liegen. So möchte er beispielsweise die Einführung integrierter Multichannel-Marketing-Ansätze vorantreiben, heißt es.