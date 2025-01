NürnbergMesse übernimmt WEKA Fachmedien, Clifford Chance hilft

Fachverlage. Wirtschaftskanzlei Clifford Chance berät Investmenthaus Paragon beim Verkauf der WEKA Fachmedien GmbH an die NürnbergMesse.

Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Private-Equity-Gesellschaft Paragon Partners und ihr Portfoliounternehmen WEKA Group beim Carve-out und Verkauf der WEKA Fachmedien GmbH an eine Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH beraten. Die Transaktion wurde laut Aussendung am 31. Dezember 2024 vollzogen. Zu WEKA gehört u.a. auch das Industriemagazin in Österreich.

Das Unternehmen

Die WEKA Fachmedien GmbH ist ein Anbieter von Fachpublikationen, digitalen Plattformen und Veranstaltungen in den Bereichen Elektronik, Automatisierung sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Seit über 20 Jahren organisieren WEKA Fachmedien und die NürnbergMesse gemeinsam die „embedded world Exhibition&Conference“, die weltweit führende Fachmesse für eingebettete elektronische Systeme, heißt es dazu.

Das Clifford Chance Team für Paragon Partners stand unter Leitung von Partner Mark Aschenbrenner (Corporate/Private Equity, München).