OneIM und OCP kaufen 6.788 Wohnungen von Adler: Latham & Watkins hilft

Immobilien & Investments. Kanzlei Latham & Watkins berät OneIM und OCP beim Kaufvertrag für 6.788 Wohneinheiten der Adler Group um 422,5 Millionen Euro.

Latham & Watkins hat One Investment Management Ltd (OneIM) und Orange Capital Partners (OCP) beim Abschluss des Kaufvertrags zum Erwerb von 89,9% der Anteile an den Tochtergesellschaften des in Nordrhein-Westfalen ansässigen „Cosmopolitan-Portfolios“ der Adler Group beraten. Die strategische Transaktion umfasst laut einer Aussendung 6.788 Wohneinheiten und beläuft sich auf 422,5 Millionen Euro.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham waren Carsten Loll, Otto von Gruben, Huw Thomas (alle Partner), Sven Nickel (Counsel), Ivo Wanwitz, Christopher Cox, Katharina Wolf, Sebastian von Hornung, Harrison Hutchinson, Elliot Brownlee, Marie-Christine Welp, Oliver Jans (alle Associate, alle Private Equity Real Estate).

Auch Tobias Klass (Partner), Johannes Lieb (Associate, beide Steuerrecht), Jeremy Trinder (Partner), Philip Charteris, Anna-Maria Kuckerz (beide Associate, alle Bank- und Finanzrecht) und Frank Grell (Partner, Restrukturierung, alle Frankfurt, München, Hamburg und London) waren dabei.