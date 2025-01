Uni Innsbruck: Uta Degner wird erste Friederike-Mayröcker-Professorin

Hochschulen. Die Uni Innsbruck hat eine neu geschaffene Professur nach Poetin Friederike Mayröcker benannt. Diese wurde nun mit der Forscherin Uta Degner besetzt.

Am 20. Dezember 2024 wäre der 100. Geburtstag von Friederike Mayröcker gewesen. Die österreichische Poetin war Ehrendoktorin der Uni Innsbruck. Nun hat die Uni eine neu geschaffene Professur nach ihr benannt. Die erste Friederike-Mayröcker-Professorin, Uta Degner, lehrt und erforscht laut einer Aussendung seit Beginn des Wintersemesters Aspekte der österreichischen Literatur- und Kulturgeschichte.

„Meine Professur ist eine Brückenprofessur und jeweils zu 50 Prozent am Forschungsinstitut Brenner-Archiv und am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie angesiedelt. Dadurch ist es leichter, fächerübergreifende Konzepte zu realisieren“, so die Literaturwissenschaftlerin: „Der Österreichische Kulturraum ist aufgrund seiner Geschichte sehr vielfältig. Daran möchte ich auch in der Lehre anknüpfen und gesellschaftlich relevante Fragen durchaus mit historischen Quellen bearbeiten.“

Der Werdegang

Uta Degner studierte ab 1992 Neuere Deutsche Literatur, Anglistik, Italianistik und Philosophie in Konstanz, Bologna und Berlin. 2007 promovierte sie an der Freien Universität Berlin, wo sie anschließend zwei Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin war.

2009 wechselte Degner an die Uni Salzburg, wo sie sich 2019 habilitierte und bis zu ihrem Ruf an die Uni Innsbruck assoziierte Professorin für Neuere Deutsche Literatur war. Sie ist Mitglied im Board der Austrian Studies Association und Mitherausgeberin der Salzburger Bachmann Edition.

Mayröcker und die Uni Innsbruck

Friederike Mayröcker (1924–2021) wurde 2015 das Ehrendoktorat der Uni Innsbruck verliehen. Sie war wiederholter Gast bei den Österreichischen Jugendkulturwochen und übernahm im Studienjahr 1996/97 die Poetik-Vorlesung an der Uni Innsbruck.

Die nach ihr benannte neue Professur ist laut Uni die erste Professur dieser Art im deutschsprachigen Raum und wurde auf Initiative von Altrektor Tilmann Märk und Sektionschef Elmar Pichl eingerichtet.