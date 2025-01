Neuer Chef für 28.000 Mitarbeiter: Drogerie-Riese dm befördert Harald Bauer

Salzburg/Wals. Martin Engelmann, Langzeit-Chef von dm, übergibt die 28.000 Beschäftigte große Gruppe an Harald Bauer. Marlene Draschwandtner und Bernhard Moser sind neu in der Geschäftsführung.

Mit Jahreswechsel hat sich die Geschäftsführungsgruppe von dm drogerie markt laut einer Aussendung neu formiert: Der langjährige Vorsitzende Martin Engelmann übergab seine Funktion an Harald Bauer. Die bisherigen Verantwortungsbereiche von Harald Bauer in Marketing und Einkauf werden künftig von Marlene Draschwandtner (Sortiment) und Bernhard Moser (Marketing und OCR) wahrgenommen, die damit in die Geschäftsführung befördert werden.

Die Laufbahnen

Martin Engelmann übernahm den Vorsitz der Geschäftsführung 2008 von dm Mitbegründer Günter Bauer. Seither habe dm seine Position als führender Drogeriemarkt in Österreich und den mittlerweile elf Verbundenen Ländern (Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Italien, Kroatien, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn) weiter ausgebaut. Mehr als 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 1.950 Filialen bewegen laut den Angaben heute einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden Euro. Die dm drogerie markt GmbH in Österreich und ihre Zentral- und Osteuropa-Töchter gehören ihrerseits zu dm-Deutschland (90.000 Beschäftigte).

Engelmann bleibe der Wirtschaftsgemeinschaft dm bis Jahresende als Geschäftsführer erhalten: „Ich werde mein Möglichstes tun, um begonnene Vorhaben gut abzuschließen und jeweils saubere Übergaben – vor allem im Zusammenhang mit der Begleitung unserer Tochterunternehmen – an die nach mir jeweils verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen sicherzustellen“, so Engelmann.

Der neue dm-Chef

Harald Bauer trat 2004 als Gebietsmanager bei dm Österreich ein. Nach Stationen als Sortimentsmanager und Ressortleiter wurde er 2008 in die Geschäftsführung bestellt, wo er den Bereich Marketing und Einkauf verantwortete. Unter seiner Führung wurden Sortimentsgestaltung, Preispositionierung und Kommunikation in der dm Gruppe Österreich und Verbundene Länder konsequent weiterentwickelt, heißt es.

„Was dm erfolgreich macht, sind die klare Orientierung an den Bedürfnissen der Menschen – der Kunden, der Mitarbeiter und der Partner – und die Bereitschaft zur stetigen Weiterentwicklung. Meine Aufgabe als Vorsitzender sehe ich darin, einerseits Impulse für diesen Geist der ständigen Erneuerung zu geben und gleichzeitig die Pflege der geistig-kulturellen Güter von dm zu fördern“, wird Bauer zitiert.

Die zwei Neuen in der Geschäftsführung

Harald Bauers bisherige Verantwortungsbereiche in Marketing und Einkauf werden künftig von Marlene Draschwandtner (Sortiment) und Bernhard Moser (Marketing und OCR) wahrgenommen.

Marlene Draschwandtner begann ihre Karriere bei dm im Jahr 2011 als Sortimentsmanagerin, wechselte später in den Vertrieb und weiter in die Expansion der Ländergruppe. Zuletzt verantwortete sie laut den Angaben den internationalen Fachbereich Sortiment als Bereichsverantwortliche: „Wir wollen in der dm Gruppe noch näher zusammenrücken, internationale Synergiepotenziale heben und die Effizienz unserer Prozesse weiter erhöhen. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir unser Angebot laufend weiter, um für unsere Kunden noch relevanter und attraktiver zu werden.“

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei dm hat Bernhard Moser Positionen von der IT über das Sortimentsmanagement bis zum internationalen Bereichsverantwortlichen für Marketing und Omnichannel Retailing durchlaufen. „Die Entwicklung gezielter Markenkampagnen, die Verbesserung des Service- und Sortimentsangebots im Onlineshop und die Weiterentwicklung der ,Mein dm-App‘ als zentraler digitaler Touchpoint sind mir besondere Anliegen, um unsere Kundinnen und Kunden für dm zu begeistern, so Moser.