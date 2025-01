Post AG: Barbara Potisk-Eibensteiner ist jetzt Finanzvorständin

Wien. Barbara Potisk-Eibensteiner ist seit 1.1.2025 neue Vorständin für Finanzen (CFO) bei der Österreichischen Post AG. Sie folgt damit auf CEO Walter Oblin.

Potisk-Eibensteiner war zuvor seit 2017 CFO des Papier- und Zellstoffkonzerns Heinzel Group. Nach wie vor ist sie laut Aussendung zudem Aufsichtsratsvorsitzende der börsennotierten Euro Telesites AG.

Innerhalb der Österreichischen Post AG übernimmt sie die Agenden von Walter Oblin, der vor ihr die Position des Finanzvorstands innehatte. Walter Oblin ist mit 1. Oktober 2024 zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor des Unternehmens ernannt worden.

Die Aufgaben

Zum Vorstandsressort von Potisk-Eibensteiner zählen neben den Finanzfunktionen auch Konzern-Immobilien, Konzern-IT & -Einkauf und Konzern-Recht. In der bank99 werde sie eine „aktive Aufsichtsratsrolle“ mit Fokus auf die Finanz- und IT-Agenden übernehmen, heißt es in der Aussendung.

Das Vorstands-Team der Post besteht damit aus:

Walter Oblin, Generaldirektor

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik

Barbara Potisk-Eibensteiner, Vorständin für Finanzen

Die Laufbahn

Barbara Potisk-Eibensteiner wurde 1968 in Graz geboren und absolvierte das Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Banken und Versicherung an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Ihre Laufbahn startete die studierte Betriebswirtin 1991 bei der Creditanstalt.

1995 wurde sie Group Treasurer der Böhler-Uddeholm AG. 2007 wechselte sie zur börsennotierten RHI AG, in der sie von 2012 bis 2017 bis zur abgeschlossenen Fusion mit Magnesita als CFO tätig war. Ab 2017 war sie Group CFO des Papier- und Zellstoffkonzerns Heinzel Group.