UIA World Forum of Mediation Centres startet am 17.1.2025

Events & Mediation. Dass 33. UIA World Forum of Mediation Centres findet am 17. und 18. Jänner 2025 in Wien statt.

Das UIA World Forum of Mediation Centres (#UIAWFMC) wurde 2001 gegründet, der Event findet alle neun Monate statt. Die nächste Veranstaltung ist von 17. bis 18.1.2025 in der Sky Lounge der Universität Wien anberaumt.

Die Veranstaltung

Zu den Teilnehmenden gehören Commercial Mediation (Wirtschaftsmediation)-Profis, Mitarbeiter von entsprechenden Einrichtungen, Anwälte, Management, universitäre Experten u.a. Erwartet werden laut den Angaben der Veranstalter üblicherweise Teilnehmer aus 15 bis 20 Nationen.