Darlehen für The Squaire wird verlängert, Hengeler Mueller hilft dabei

Frankfurt. Das Darlehen für die größte deutsche Büro-Immobilie „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen wird verlängert. Kanzlei Hengeler Mueller berät Situs Asset Management.

The Squaire, ein Büro-, Hotel- und Einzelhandelskomplex am Frankfurter Flughafen, hat laut einer Aussendung am 19. Dezember 2024 eine Vereinbarung zur Verlängerung des auslaufenden Immobiliendarlehens getroffen. Die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat Situs Asset Management Limited als Agent der Darlehensgeber bei der Verlängerung des über Taurus 2021-3 DEU DAC als CMBS verbrieften Darlehens an The Squaire GmbH & Co KG vertreten, heißt es dazu.

The Squaire gilt mit 660 Meter Länge, bis zu 65 Meter Breite und 45 Meter Höhe (Gesamtmietfläche 140.000 Quadratmeter) als größtes Bürogebäude Deutschlands. Es wurde zwischen 2007 und 2011 über dem Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen errichtet und ist direkt an dessen Terminal 1 angebunden. Das Gebäude hat eine eigene Postleitzahl (60600).

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller für Situs waren (Finanzierung): Martin Geiger (Federführung, Partner, London), Bernhard K. Quensel (Senior Associate, Frankfurt), Michael Mertel (Associate, London); Restrukturierung: Daniel Kress (Partner, Berlin) und Moritz Müller-Leibenger (Senior Associate, Berlin).