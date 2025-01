Donau macht Manuel Plöbst zum Vize-Chef der Landesdirektion Wien

Versicherer. Seit 1. Jänner 2025 ist Manuel Plöbst neuer Landesdirektor-Stellvertreter für Wien bei der VIG-Konzerntochter Donau.

Seit 1. Jänner 2025 verstärkt Manuel Plöbst die Führung der Landesdirektion Wien der Donau Versicherung. In seiner Funktion als Landesdirektor-Stellvertreter werde er gemeinsam mit Landesdirektor Thomas Fischill das Team mit rund 110 Mitarbeiter:innen führen, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Der gebürtige Salzburger Manuel Plöbst, Jahrgang 1981, kann laut den Angaben auf 20 Jahre Vertriebserfahrung in der Versicherungsbranche verweisen. Er war u.a. in leitenden Positionen bei Generali sowie Merkur tätig. Zuletzt war er Vertriebsdirektor der Merkur für Österreich West (OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg). Seit Mai 2023 ist Plöbst für die Donau als Projektmanager aktiv und setze mit innovativen Ansätzen auf den zukunftsorientierten Ausbau mit Fokus auf die Personenversicherung.

Lob vom designierten Vorstand

„Manuel Plöbst hat für frischen Wind in der strategischen Ausrichtung der Beratung in der Donau gesorgt“, so Franz Zeiler, als designierter Vertriebsvorstand verantwortlich für die Landesdirektionen: „Mit seiner Berufung legen wir die Basis für einen guten Übergang unserer starken Landesdirektion. Mit Servicequalität und innovativer Ansprache für die Kund:innen in Wien wird die Donau punkten.“

„Wir kennen die Ansprüche unserer Kund:innen und bieten exzellentes Service. Zugleich wollen wir mehr Menschen für die Produkte der Donau begeistern und gewinnen“, so Plöbst: „Die Stärke unseres Teams in Wien liegt in seiner Vielfalt und Leidenschaft für Beratung und für bestes Service. Darauf bauen wir und werden innovative Wege gehen, um neue Kundengruppen anzusprechen.“