Kanzlei CHG Czernich ernennt Laura Gleinser zur Equity Partnerin

Innsbruck. Wirtschaftskanzlei CHG Czernich hat Anwältin Laura Gleinser zur Equity Partnerin ernannt. Sie ist auf öffentliches Wirtschaftsrecht und Vergaberecht spezialisiert.

Die auf öffentliches Wirtschaftsrecht und Vergaberecht spezialisierte Anwältin Laura Gleinser (33) ist bei der Anwaltskanzlei CHG Czernich zur Equity Partnerin ernannt worden.

„Mit Laura Gleinser gewinnen wir nicht nur eine herausragende Juristin, sondern auch eine strategisch denkende Persönlichkeit für die Partnerschaft. Ihre Expertise und ihr Engagement sind eine Bereicherung für unsere Kanzlei und unsere Mandanten“, so Dietmar Czernich, Managing Partner bei CHG Czernich, in einer Aussendung.

Der Werdegang

Laura Gleinser ist seit 2017 in der Kanzlei tätig und war davor Junior Legal Counsel in der Rechtsabteilung von Swarovski, juristische Mitarbeiterin bei Binder Grösswang und Universitätsassistentin am Institut für Unternehmens- und Steuerrecht der Uni Innsbruck.

Sie studierte Rechtswissenschaften in Innsbruck sowie Dublin und absolvierte ein postgraduales Studium an der Steinbeis-Uni Berlin. Gleinser ist externe Lehrbeauftragte am Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Uni Innsbruck.