WIFI Online Infotage 2025 zeigen neue Ausbildungen zu KI und ESG

Weiterbildung. Ab 13.1.2025 lädt das WIFI Wien zu seinen Online Infotagen. Neu im Angebot sind Ausbildungen zu Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeitsmanagement.

Das WIFI Wien lädt von 13. bis 16. Jänner 2025 zu den diesjährigen Online Infotagen. Von jeweils 15 bis 20 Uhr erhalten Interessierte in 80 Online-Live-Info-Veranstaltungen Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten des WIFI Wien. Laut einer Aussendung werden dabei auch Beratungsgespräche zu Förderungen und Berufsentscheidungen angeboten.

„Der persönliche Austausch ist gerade in Fragen zu Aus- und Weiterbildung sehr wichtig. Wir laden alle Bildungsinteressierten ein im Rahmen der WIFI Online Infotage in Beratungsgesprächen mit unseren Experten individuell herauszufinden, welcher Kurs der richtige ist. Die Online Infotage sind die perfekte Gelegenheit um die berufliche Zukunft zu planen“, so Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.

KI und Nachhaltigkeitsmanagement

Mit neuen Weiterbildungsprogrammen können sich Interessierte beim WIFI Wien nun auch über Themen rund um Künstliche Intelligenz fortbilden. Angeboten wird demnach ein Basiskurs über die Grundlagen von KI sowie ergänzend verschiedene Fachmodule, die als Spezialisierung für einzelne Schwerpunkte dienen.

Neu ist außerdem dieses Jahr der Ausbildungsbereich Nachhaltigkeitsmanagement. Dabei geht es um die Verantwortung von Unternehmen für ihre ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen (ESG). Wichtige Aspekte dabei seien das Befolgen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Klimakrise und die möglichen Forderungen von Kunden, Partnern und Mitarbeitern.

„Nachhaltigkeitskompetenzen sind ein wesentlicher Faktor für dauerhaften Unternehmenserfolg. Unternehmen sind in Zukunft auf Basis des Green Deals der EU verstärkt dazu angehalten, transparent aufzuzeigen, wie es um ihre eigene Nachhaltigkeit steht. Wie Nachhaltigkeit erfolgreich in das Unternehmen integriert werden kann, zeigt der neue WIFI-Lehrgang Nachhaltigkeitsmanagement“, so Faymann.

Auch die Wiener Börse Akademie, eine Kooperation von Wiener Börse AG und WIFI Management Forum, werde bei den Online Infotagen Beratungsgespräche zu ihrem Angebot an Kursen rund um Finanzwissen anbieten.