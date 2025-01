Aktien und Co: Was die Wiener Börse Akademie zum 20-jährigen Jubiläum plant

Wien. Vor 20 Jahren gründeten die Wiener Börse und das WIFI Management Forum die Wiener Börse Akademie. Im Jubiläumsjahr gibt es zusätzliche Veranstaltungen und einem neuen TikTok-Kanal.

2005 entstand die Wiener Börse Akademie aus einer Kooperation von WIFI Management Forum und Wiener Börse AG. Zwanzig Jahre später veranstaltet diese jährlich rund 100 Kurstermine mit etwa 1.900 Teilnehmern. „Der Bedarf an Financial Literacy in der Bevölkerung wächst kontinuierlich, gerade bei der jüngeren Bevölkerung“, so Erwin Hof, Leiter der Wiener Börse Akademie: „Die Wiener Börse Akademie positioniert sich beim Thema Finanzbildung mit ihrem umfangreichen und aktuellen Angebot als die ideale Anlaufstelle für alle – vom Anfänger bis zum Profi. Mangelhaftes Finanzwissen kommt auf Sicht teuer zu stehen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Wertpapieranlage zu vermitteln, bleibt unser zentraler Anspruch.“

Laut Aktienbarometer – einer Studie von Industriellenvereinigung, Aktienforum und Wiener Börse – wächst die Zahl der Österreicher, die sich mit ihrem Vermögensaufbau bzw. ihrer Altersvorsorge beschäftigen. Mehr als jede vierte Person (27 %) hält demnach bereits Aktien und andere Finanzprodukte und über eine Million Österreicher hat Interesse zu investieren.

Verschiedene Gründe sind laut Wiener Börse dafür verantwortlich, warum es oftmals beim Interesse bleibt. Der häufigste: Das eigene Wissen rund um Finanzen und Veranlagung wird als zu niedrig empfunden, heißt es in einer Aussendung. Die Wiener Börse Akademie will hier ansetzen und bietet in diesem Jahr zusätzliche Kurse für Börsenneulinge und Fortgeschrittene an.

Neue Themenblöcke

In ihrer Bestandszeit wurde das Angebot der Akademie mehrmals angepasst. Mit „Quality Investing“, „Aktien-Screening“, „Aktienanalyse mit KI“ und „Nachhaltig investieren“ kommen im heurigen Jubiläumsjahr vier neue Themenblöcke hinzu.

Während das erste Seminarprogramm 2005/2006 24 Veranstaltungen mit 48 Terminen umfasste, werden im Jahr 2025 insgesamt 37 Veranstaltungen – 30 Seminare, drei Lehrgänge, ein Training und drei Prüfungen – an 101 Terminen angeboten. Auch das Online-Angebot wurde in den letzten Jahren ausgebaut.

„Die Wiener Börse Akademie fördert nun seit 20 Jahren erfolgreich das Börse- und Wertpapierwissen in Österreich. Unser Angebot wurde kontinuierlich ausgebaut und aktualisiert. Besonders die Online-Formate bieten höchste Flexibilität“, so Sandra Prandtner, Leiterin des WIFI Management Forums.

Im Jubiläumsjahr gibt es einen Neujahrsbonus (Preisnachlässe), heißt es weiter. Im weiteren Jahresverlauf sind u.a. ein Abendevent im Mai mit Fachvorträgen in der Wiener Börse sowie ein zweitägiger Online-Event Ende Oktober mit mehreren Webinar-Sessions zu unterschiedlichen Börsen-Themen geplant. Für die jüngere Bevölkerung startet die Wiener Börse einen eigenen TikTok-Kanal, der Grundwissen zu Börse und Kapitalmarkt vermitteln soll.