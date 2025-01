Barbara Valente ist jetzt Anwältin bei Wirtschaftskanzlei bpv Hügel

Wien. Barbara Valente ist neue Anwältin bei der Anwaltskanzlei bpv Hügel. Sie ist in den Praxisgruppen Corporate/M&A, Kapitalmarkt und Finanzierung & Regulierung tätig.

Barbara Valente (31) ist neue Anwältin bei der Anwaltskanzlei bpv Hügel. Sie ist laut einer Aussendung in den Praxisgruppen Corporate/M&A, Kapitalmarkt sowie Finanzierung & Regulierung tätig und hat einen Compliance-Schwerpunkt zum Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz.

„Ich freue mich, dass Barbara als Rechtsanwältin bei bpv Hügel startet und bin besonders stolz, dass Barbara schon als Studentin in der Kanzlei begonnen hat und ihre juristische Karriere bei uns entwickelt hat“, so Christoph Nauer, Co-Managing Partner bei bpv Hügel.

Der Werdegang

Barbara Valente hat ihren beruflichen Weg 2014 als juristische Mitarbeiterin bei bpv Hügel begonnen und war dort zuletzt als Rechtsanwaltsanwärterin tätig. Sie studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien (LL.M. 2019, LL.B. 2017).

Während ihres Masterstudiums studierte sie im Rahmen des Themis-Programms an der Università Commerciale Luigi Bocconi (Joint Certificate in International and Business Law). Sie berät neben Deutsch und Englisch auch in italienischer Sprache.