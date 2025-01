Cerha Hempel berät Scottish Equity Partners bei Investition in Springtime Technologies

Wien. Cerha Hempel berät Scottish Equity Partners (SEP) bei einer Investition in das Wiener Unternehmen Springtime Technologies. Es bietet KI-gestützte Software für die Kreditorenbuchhaltung.

Die Anwaltskanzlei Cerha Hempel hat laut einer Aussendung Scottish Equity Partners bei einer Investition in Springtime Technologies, einem in Wien ansässigen Anbieter von KI-gesteuerter Software zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, beraten. Die Transaktion ist laut den Angaben als Aktienverkauf mit einer Roll-over-Komponente strukturiert.

Hauptprodukt von Springtime ist „Invoicetrack“, eine Plattform die KI-Funktionen, wie automatische Datenextraktion und KI-gestützte Matching-Engine, beinhaltet um die Rechnungsbearbeitung zu vereinfachen. Das Unternehmen betreue Kunden in rund 70 Ländern. SEP investiere verstärkt in Unternehmen in der Wachstumsphase und setze dabei auf kapitalintensive Software-Scaleups.

Das Beratungsteam

Das Team bei Cerha Hempel wurde von den Partnern Clemens Hasenauer und Harald Stingl (beide Corporate/M&A) geleitet und bestand aus den Partnern Anna Wolf-Posch (Antitrust) und Christopher Peitsch (Employment Law), den Senior Attorneys Tobias Tangl (Corporate/M&A), Philipp Schaubach (Antitrust) und Matthias Nödl (Real Estate) sowie Associate Sophie Stock (Corporate/M&A).