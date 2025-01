XXXLutz übernimmt Porta Gruppe mit Kanzlei Hengeler Mueller

Möbelhandel. XXXLutz übernimmt die Porta-Gruppe mit 140 Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller ist behifllich.

Der Möbelhandelskonzern XXXLutz mit Hauptsitz in Österreich übernimmt die Porta-Gruppe, ein in zweiter Generation familiengeführtes Einrichtungsunternehmen aus Porta Westfalica mit rund 140 Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Neben der Marke porta zählen noch Möbel Boss, Asko und Möbel Letz zur Unternehmensgruppe.

„Glauben fest an stationären Handel in Kombination mit starkem Onlineshop“

Die Inhaber von porta haben sich dazu entschieden, ihr 1965 gegründetes Unternehmen in die Hand der XXXLutz Gruppe zu legen, heißt es in einer Aussendung. Paul de Jong, Geschäftsführer der porta-Holding: „Mit XXXLutz haben wir einen Partner gefunden, dessen Aufstellung und Standorte sich gut mit der porta Unternehmensgruppe ergänzen. Wir sind überzeugt, dass das neue Unternehmen auch und gerade im harten Wettbewerbsumfeld beste Voraussetzungen für die weitere, gemeinsame Entwicklung bietet.“

Im Zuge der Übernahme scheiden die Gründerfamilien Gärtner und Fahrenkamp aus dem Unternehmen aus. Dieser Schritt sei „nicht einfach, geschieht jedoch in der Überzeugung, für die Unternehmensgruppe die besten Entwicklungschancen zu sichern. Das Wettbewerbsumfeld, vor allem auch im Onlinemöbelhandel, erfordert neben hohen Investitionen auch starke Partnerschaften. XXXLutz ist mit seinem starken Omnichannelauftritt prädestiniert, zukünftig am Markt eine bedeutende Rolle zu spielen“, so der porta-Geschäftsführer.

Gemeinsam werde man dem „steigenden Onlinehandel und dem rauen wirtschaftlichen Gegenwind in unserer Branche entgegentreten. Wir glauben fest an den stationären Handel in Kombination mit einem starken Onlineshop. Die Kunden informieren sich gerne Online, aber wollen sich schlussendlich vor allem bei größeren Anschaffungen vor Ort im Möbelhaus von fachkundigem Personal beraten lassen und Möbel sowie Einrichtungsgegenstände testen und fühlen“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

Die Unternehmen

XXXLutz ist mit über 370 Möbelhäusern in 14 Ländern einer der größten Möbelhändler der Welt und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. Die XXXLutz Gruppe betreibt daneben 24 Onlineshops in den Vertriebsschienen XXXLutz, Möbelix und Mömax.

Zur porta Gruppe gehören aktuell 26 großflächige porta Einrichtungshäuser, zwei porta Küchenwelten, 95 Märkte des Omnichannel-Einrichtungsdiscounters SB-Möbel BOSS, 22 Einrichtungsmärkte der ASKO-Gruppe in Tschechien und der Slowakei sowie der Möbelhändler Möbel Letz (Sachsen-Anhalt).

Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung, heißt es in einer Aussendung der deutschen Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller, die XXXLutz bei der Übernahme berät. Hengeler Mueller hat in Tschechien und der Slowakei mit PRK Partners zusammengearbeitet.

Das Beratungsteam

Im Team von Hengeler Mueller waren (M&A/Immobilienwirtschaftsrecht): Georg Seyfarth (Düsseldorf) und Thomas Lang (Frankfurt, beide Federführung, beide Partner), Sebastian Bauer (Senior Associate, Berlin), Philipp Braun, Jonas Drögemüller (beide Düsseldorf), Talbot Zander (Frankfurt, alle Associate); Öffentliches Recht: Michael Schramm (Partner, Düsseldorf), Anouk Ludwig (Associate, Düsseldorf); IP/IT: Nina Mackenstedt, Johannes Jäkle (beide Associate, Düsseldorf); Arbeitsrecht: Hendrik Bockenheimer (Partner), Stefan Kreß (Associate, beide Frankfurt); sowie im Bereich Finanzierung Axel Gehringer (Counsel, Frankfurt).