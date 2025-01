Adler Group verkauft Paket mit 6.788 Wohnungen, White & Case hilft

Frankfurt/Hamburg. White & Case hat die Adler Group beim Verkauf von fast 90 % ihres Cosmopolitan Portfolios mit 6.788 Mieteinheiten beraten. Die Käufer sind OCP und OneIM.

White & Case hat laut einer Aussendung die Adler Group S.A. beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an ihrem „Cosmopolitan“ Portfolio in Nordrhein-Westfalen beraten: Käufer sind Orange Capital Partners (OCP) und One Investment Management Ltd (OneIM).

Ein Paket aus 6.788 Mieteinheiten

Die Transaktion umfasse den Verkauf von 89,9 Prozent der Anteile an den Beteiligungsgesellschaften, die das Cosmopolitan Portfolio halten. Das Portfolio, bestehend aus 6.788 Mieteinheiten, wurde hierbei mit 422,5 Mio. Euro für 100 Prozent des Bruttovermögenswertes bewertet und umfasst Objekte in Städten wie Duisburg, Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Dortmund, heißt es weiter.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team, das bei zur Transaktion beriet, wurde von den Partnern Stefan Bressler (M&A/Corporate) und Andreas Lischka (Debt Finance) geleitet. Dabei waren auch die Partner Roger Kiem (M&A/Corporate), Gernot Wagner, Rebecca Emory, Yannick Adler (alle Capital Markets), Bodo Bender (Tax) und Sebastian Stütze (Employment, Compensation & Benefits), die Local Partner Alisa Preissler (Tax), Markus Fischer (Debt Finance), Mathias Bogusch (IT/IP) und Tobias Zündorf (M&A/Corporate) sowie die Associates Moritz Schneider, Maximilian Eichhorn (alle M&A/Corporate), Lina Fiedler (Debt Finance) und Angela Fleck (Capital Markets).