Forvis Mazars macht IT-Spezialist Matthias Kranister zum Partner

Wien. Matthias Kranister wird Partner bei der Prüfungs- und Steuerberatungskanzlei Forvis Mazars in Österreich. Er hat den IT-Dienstleister der Kanzlei mitgegründet.

Mit der Ernennung verstärke Forvis Mazars das Führungsteam im Bereich IT-Dienstleistungen und digitale Transformation.

Vom Startup-Gründer zum Kanzlei-Partner

Kranister hat laut den Angaben ein Einzelunternehmen im Bereich IT-Service und Softwareentwicklung gegründet, das er bis 2018 auf rund 100 Kunden ausbaute. Im selben Jahr war er Mitbegründer der Moore Stephens Informatik, die sich später zu Forvis Mazars IT Services entwickelte, wie es weiter heißt.

Matthias Kranister hat Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Wien (TU) absolviert und einen Master of Science in Management und IT der Donau Universität Krems sowie eine Zertifizierung als Information Systems Auditor (CISA), d.h. für IT-Sicherheit und -Prüfung.

Das Statement

Kranisters Erfahrung als Geschäftsführer der Forvis Mazars IT Services werde maßgeblich dazu beitragen, innovative IT-Lösungen und digitale Transformationsstrategien für Klientinnen und Klienten zu entwickeln, heißt es. „Wir freuen uns, mit Matthias Kranister einen ausgewiesenen IT-Experten in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung und sein tiefgreifendes Verständnis für die Schnittstelle zwischen Technologie und Unternehmensberatung werden unsere Position im Bereich digitaler Dienstleistungen weiter stärken“, wird Peter Wundsam zitiert, Managing Partner Forvis Mazars Austria.