FSM Rechtsanwälte befördert Sophie Reiter-Werzin zur Partnerin

Klagenfurt/Wien. Wirtschaftskanzlei FSM ernennt Sophie Reiter-Werzin (31) zur Partnerin. Sie ist auf öffentliche Auftraggeber spezialisiert und leitet die Zweigniederlassung in Kärnten.

Mit der Ernennung der Rechtsanwältin zur Partnerin per 1. Jänner 2025 baue FSM das Partnerteam weiter aus, so eine Aussendung. Die Kärntnerin ist seit 2018 bei FSM tätig, seit 2022 leitet sie die Zweigniederlassung in Klagenfurt.

Die Aufgaben

Reiter-Werzin ist laut den Angaben auf Vergaberecht und Beihilfenrecht spezialisiert und berate öffentliche Auftraggeberinnen, insbesondere bei der Vergabe von Dienstleistungen- und Lieferleistungen, wie z.B. im Abfallwirtschaftsbereich, im Gesundheits- oder IT-Sektor.

Weitere Themen sind öffentliche Auftraggeberinnen an der Schnittstelle zum Förderrecht sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung und die Gestaltung öffentlich-öffentlicher Partnerschaften (ÖÖP). Zu ihren Mandaten zähle neben dem Bundesland Kärnten auch Gemeinden, Städte und landeseigene Beteiligungsgesellschaften.

Die Statements

„Sophie trägt mit ihrer hervorragenden Expertise wesentlich zur Weiterentwicklung unseres Teams im Bereich des Vergaberechts bei. Zudem zeigt sie als Leiterin unserer Zweigniederlassung in Klagenfurt einen enormen Einsatz, der auch von ihren Klient:innen entsprechend gewürdigt wird. Es freut uns daher sehr, Sophie nun als Partnerin im Team zu wissen. Sie ist ein großer Gewinn für unsere Kanzlei“, so die FSM-Partner Sebastian Feuchtmüller und Karlheinz Moick.

Sophie Reiter-Werzin wird zitiert: „Die Möglichkeit, als Partnerin zusätzliche Verantwortung bei FSM zu übernehmen, ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Es ist eine Bestätigung für mein Engagement und meine Leidenschaft für das Vergaberecht. Ich danke allen Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich darauf, als Partnerin gemeinsam mit meinen Kolleg:innen weiterhin an der erfolgreichen Entwicklung der Kanzlei mitzuwirken.“