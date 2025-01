Alexander Schultmeyer und Michail Fouzailov sind neue Partner bei Akela

Wien. Die auf Finanzierungen spezialisierten Anwälte Alexander Schultmeyer und Michail Fouzailov wechseln von DLA Piper zu Akela. Sie steigen bei der 2022 gegründeten Sozietät als neue Partner ein.

Mit Jahresbeginn haben Alexander Schultmeyer (39) und Michail Fouzailov (36) von DLA Piper zur Anwaltskanzlei Akela gewechselt. Bei der jungen Wiener Wirtschaftskanzlei werden die beiden auf Finanzierungen spezialisierten Anwälte neue Partner. Für Akela ist es seit der Gründung im Oktober 2022 der erste Zuwachs auf Partnerebene.

Schultmeyer und Fouzailov waren beide Counsel im Wiener Büro von DLA Piper und waren dort auf die Beratung von Finanzierungstransaktionen spezialisiert. Neben klassischen Unternehmensfinanzierungen waren die beiden Anwälte laut einer Aussendung in den letzten Jahren auch bei grenzüberschreitenden Immobilien- und Projektfinanzierungen tätig.

Unter ihren Mandaten befinden sich laut den Angaben österreichische und internationale Banken sowie Immobilien-, Energie- und Industrieunternehmen auf Kreditnehmerseite. Alexander Schultmeyer hat einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien und Michail Fouzailov im Bereich Digitalisierung.

Die Statements

„Mit Alexander Schultmeyer und Michail Fouzailov gewinnen wir zwei hochkarätige und angesehene Kollegen für unser Team. Ihre Expertise in Finanzierungsfragen bereichert nicht nur unser Leistungsangebot im Bereich Banking & Finance ideal, als Team-Player passen sie auch auf persönlicher Ebene optimal zu uns“, so Martin Kollar, Gründungspartner von Akela.

„Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass Akela ein ‚perfect fit‘ für uns ist und dieses Gefühl hat sich im Lauf der Gespräche verfestigt. Als junge, dynamische Kanzlei bietet uns Akela ein hervorragendes Umfeld, um unsere Mandanten noch umfassender zu beraten und als Team weiter zu wachsen“, so Schultmeyer. „Mit unserem Wechsel zu Akela können wir uns künftig noch stärker auf die maßgeschneiderte und effiziente Betreuung unserer Mandanten fokussieren“, so Fouzailov.