CBRE Austria ernennt Elvis Penjo zum neuen Head of ESG

Wien. CBRE Austria hat Elvis Penjo zum Head of ESG (Environment, Social, Governance) ernannt. Der studierte Energietechniker ist seit zehn Jahren im Unternehmen und übernimmt die Leitung des fünfköpfigen ESG-Teams.

Elvis Penjo (45) ist neuer Head of ESG (Environment, Social, Governance) bei CBRE Austria. Er ist laut einer Aussendung seit zehn Jahren im Bereich Facility Management im Unternehmen tätig und leitet ab sofort ein fünfköpfiges ESG-Team. Darüber hinaus werde ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Zertifizierung von Immobilien liegen. Angeboten werden demnach national und international gängige Systeme wie ÖGNI/DGNB, BREEAM oder LEED.

„Nachhaltigkeit gewinnt kontinuierlich an Bedeutung. Es gibt nahezu keine Transaktion mehr, ohne eine technische Due Diligence im Vorfeld. Der detaillierte Check auf Taxonomie-Konformität ist mittlerweile nahezu obligatorisch, wenn eine Immobilie den Eigentümer wechselt“, so Penjo.

„Verstehen uns als ganzheitlicher Dienstleister“

„Wir verstehen uns als ganzheitlicher Dienstleister, der sämtliche Teildisziplinen der Immobilienwirtschaft abdeckt“, so Andreas Ridder, Managing Director von CBRE Austria: „Eine große Stärke ist in diesem Zusammenhang die internationale Vernetzung des amerikanischen Konzerns mit global rund 130.000 Mitarbeitern. Insbesondere im Bereich ESG ist die tiefe Vernetzung in nahezu allen Ländern der EU ein entscheidender Vorteil.“

Die gesetzlichen Vorgaben entstehen überwiegend in den EU-Institutionen: „Wir sind in laufendem Austausch mit mehr als 300 Kollegen aus ganz Europa, um kontinuierlich die neusten Entwicklungen und deren Implikation auf die Immobilienwirtschaft zu diskutieren und für unsere Kunden aufzubereiten“, so Penjo.