KFZ-Haftplichtversicherung: Grüne Karte jetzt auch digital am Handy

Wien. Seit 1. Jänner 2025 kann die internationale Versicherungskarte („Grüne Karte“) auch digital mitgeführt werden. Bei der Kfz-Zulassung feiern die Versicherer heuer das 25-jährige Jubiläum.

Bei Fahrten über die Grenze dient die internationale Versicherungskarte, auch „Grüne Karte“ genannt, zum Teil als Nachweis für die Kfz-Haftpflichtversicherung. Bislang war in den betroffenen Ländern bei Kontrollen die Grüne Karte in Papierform vorzuzeigen.

Seit 1. Jänner 2025 kann sie nun flächendeckend auch digital, etwa als PDF auf dem Smartphone, vorgewiesen werden, so der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) in einer Aussendung.

25-jähriges Jubiläum

In Österreich werden jährlich rund 1,5 Millionen Fahrzeuge an- oder abgemeldet. Für die Abwicklung sorgen die Kfz-Versicherer mit ihren Zulassungsstellen. Hier gibt es dieses Jahr ein Jubiläum: Vor 25 Jahren wurde nämlich die Kfz-Zulassung in Österreich neu geregelt. Vor dem Jahr 1999 lag die Abwicklung und Verwaltung der Kfz-Zulassung in der Verantwortung der Behörden. Ende 1999 erfolgte die Übergabe an die österreichischen Versicherungsunternehmen.

Derzeit gibt es rund 1.200 Zulassungsstellen in Österreich. Der VVO koordiniert die Aktivitäten, fungiert als Ansprechstelle für die Versicherer und beheimatet das Kfz-Zulassungssystem technisch.