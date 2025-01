Mayr-Melnhof verkauft Tann an Evergreen Hill Enterprise: Die Berater

Papierindustrie & Anwälte. Mayr-Melnhof verkauft den Zigarettenpapier-Hersteller Tann an die asiatische Evergreen Hill Enterprise. Die Kanzleien Dorda und Norton Rose Fulbright beraten dabei.

Gemeinsam mit einem internationalen Team von Norton Rose Fulbright hat Dorda laut einer Aussendung die Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd. beim Erwerb von 100% der Anteile an der Tann Gruppe von der österreichischen Mayr-Melnhof Karton AG (MM) beraten. Der vereinbarte Enterprise Value beträgt laut den Angaben 360 Millionen Euro.

Die Unternehmen

Die Tann Gruppe produziert Tipping Paper (die äußere Umhüllung des Filters einer Zigarette). Da ihr Geschäft unabhängig vom Geschäft mit Karton und Konsumverpackungen ist, habe MM beschlossen, es zu verkaufen. Die Transaktion biete MM die Möglichkeit, „die Position im Kerngeschäft Konsumgüterverpackung weiter zu stärken und auszubauen“, so Peter Oswald, CEO von MM. Der neue Eigentümer plane, „in die Zukunft zu investieren“.

Tann erwirtschaftet mit weltweit rund 730 Beschäftigten einen Jahresumsatz von rund 220 Mio. Euro. Zur Gruppe gehören sieben Produktionsstandorte in Österreich, China, den Philippinen, der Türkei, Kanada und Deutschland. Der Hauptsitz von Tann ist in Traun (OÖ).

Evergreen Hill Enterprise mit Sitz in Singapur ist Teil einer in Indonesien ansässigen, privat geführten Gruppe, die in verschiedenen Branchen tätig ist, von Bankwesen über Elektronik und Konsumgüter bis Tabakindustrie.

Der Verkauf von Tann unterliege den üblichen Vollzugsbedingungen und soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Das Dorda-Team für die Cross-border Transaktion wurde laut Angaben der Kanzlei von Christian Ritschka (Partner, M&A) geleitet, unterstützt von Ulrich Weinstich (Rechtsanwalt, M&A).