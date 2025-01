ÖWD Security ernennt Bernhard Fuchs zum neuen COO

Salzburg. Der gebürtige Tiroler Bernhard Fuchs ist neuer Chief Operating Officer (COO) bei ÖWD Security. In dieser Funktion leitet er den Bewachungsbereich der Unternehmensgruppe.

Bernhard Fuchs (34) übernimmt die Rolle des Chief Operating Officer (COO) bei ÖWD Security und leitet damit den Bewachungsbereich der Unternehmensgruppe. Laut einer Aussendung war er zuvor als Landesdirektor für mehrere Bundesländer zuständig.

ÖWD Security & Services ist im Bereich Sicherheit und Facility Services tätig. Das im Jahr 1906 gegründete Familienunternehmen beschäftigt österreichweit rund 2.800 Mitarbeiter und umfasst ÖWD Security (Bewachungsdienst), Security Systems (Sicherheitstechnik), Cleaning Services (Gebäudereinigung) sowie Insurance Services (Versicherungsmakler).

Das Statement

„In meiner neuen Funktion als COO freue ich mich darauf, meine Expertise auf alle weiteren Bereiche von ÖWD security auszudehnen. Mein Ziel ist es, unseren Kunden einen flächendeckend einheitlichen und zuverlässigen Service zu bieten und die Marke ÖWD in Österreich weiter zu etablieren“, so Fuchs: „Wir werden unsere Strukturen kontinuierlich optimieren, um ein noch zuverlässigerer und qualitativ stärkerer Partner für österreichische Unternehmen in sämtlichen Bereichen der Sicherheit zu werden.“