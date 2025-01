Permira holt sich ESG-Berater Westbridge mit Clifford Chance

Consulting & Anwälte. Der Frankfurter Energie- und Nachhaltigkeitsberater Westbridge wird an Permira-Fonds verkauft. Kanzlei Clifford Chance ist behilflich.

Fonds der Permira Beteiligungsberatung GmbH haben eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Westbridge Advisory abgeschlossen: Anwaltssozietät Clifford Chance hat bei dem Deal beraten. Westbridge sei eine der führenden europäischen Energie- und Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen für institutionelle Immobilienkunden. Die Verkäufer sind der Investor Genui sowie die Gründer des Unternehmens.

Das Unternehmen

Westbridge, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, berate mehr als 600 institutionelle Immobilienkunden zur Energiebeschaffung und zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks, um ihre langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das Unternehmen hat Büros in London, Warschau und Zürich.

Westbridge befindet sich laut den Angaben derzeit im Besitz seiner Gründer und des Investors Genui. Neben Permira werden auch die Gründer signifikant reinvestieren, Genui hingegen werde das Unternehmen vollständig verlassen. Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und werde bis Ende des ersten Quartals 2025 erwartet.

Das internationale Clifford Chance-Team stand unter Leitung der Partner Jörg Rhiel (Frankfurt) und Spencer Baylin (London) (beide Corporate/Private Equity).