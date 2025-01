Manz macht LLM-Modell-Update für seine Genjus KI

KI-Tools & Fachverlage. Nach einem Update steht den Early Access-Anwendern von Genjus KI nun das Modell ‚Noxtua‘ des Anbieters Xayn zur Verfügung: Es ist auf Rechtsdokumente spezialisiert.

Noxtua wurde speziell für den Rechtsbereich entwickelt. Im Unterschied zu anderen generativen Sprachmodellen (LLM) wie GPT, Claude oder LLama überwog beim Modelltraining der Anteil an Rechtsdokumenten, so der Fachinformationsanbieter Manz in einer Ankündigung.

Der weitere Zeitplan

Durch die Umstellung könne es zu kleineren Fehlern in der Darstellung kommen. Diese sollen in den nächsten Tagen behoben werden.

Weiters sind laut Manz in nächster Zeit folgende Updates geplant: