Aon Österreich ernennt Claudia Wurzinger zur neuen Head of Operations

Wien. Versicherungsdienstleister Aon ernennt Claudia Wurzinger (53) zur Head of Operations in Österreich. Sie kommt von Together CCA und Microsoft.

Die börsenotierte Aon plc (NYSE: AON), ein internationales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für Versicherungen und Risk Management, hat Claudia Wurzinger mit Anfang Jänner 2025 zur Head of Operations in Österreich ernannt. Sie folgt in ihrer Funktion bei Aon Austria auf Georgi Plassmann, der eine neue Verantwortung innerhalb der Unternehmensgruppe in der DACH-Region übernimmt und wieder nach Deutschland zurückkehrt, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Ihr Aufgabengebiet bei Aon Austria umfasst laut den Angaben alle Themen des Operations Managements in Österreich sowie die Schnittstelle zum Konzern im Bereich Operations, das Technical Accounting, Aon Business Services (ABS), Aon Softwarelösungen wie das CCA Bestandsverwaltungssystem und das Qualitätsmanagement. In ihrer Position berichtet sie an Deborah Pellati, Chief Operations Officer in der Aon DACH-Region.

Zuletzt war Claudia Wurzinger fünf Jahre als Senior IT Project Manager und Account Manager bei Together CCA (2019-2024) tätig, einem IT-Dienstleister für die Versicherungsbranche. Davor arbeitete sie fast 13 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Microsoft Österreich (2005-2018). Ihr Einstieg in die IT-Branche erfolgte über verschiedene Positionen im Software-Engineering und IT-Consulting.

Die Statements

„Mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem bisherigen beruflichen Schwerpunkt im IT-Projektmanagement sowie ihrer umfassenden Expertise im Stakeholder Management und in der strategischen Kundenbetreuung bringt sie nicht nur ein breites Spektrum an Fach- und Branchenwissen mit, sondern zeichnet sich auch als absolute Top-Expertin für ihren neuen Verantwortungsbereich aus“, so Harald Luchs, Geschäftsführer von Aon in Österreich.

Claudia Wurzinger über ihre neue Position: „Ich freue mich sehr, die Rolle als Head of Operations bei Aon in Österreich zu übernehmen. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der IT-Branche sehe ich es als spannende Herausforderung, gemeinsam mit meinem Team innovative Lösungen zu entwickeln und die operative Exzellenz weiter voranzutreiben. Mein Fokus wird insbesondere darauf liegen, Aon in Österreich digitaler zu machen und maßgeschneiderte digitale Lösungen zu Versicherern und Kunden zu entwickeln.“