Kanzlei Haslinger / Nagele macht Thomas Riesz zum Equity Partner

Linz. Thomas Riesz (41) wird neuer Equity Partner bei Haslinger / Nagele in Oberösterreich. Sein Thema ist das öffentliche Unternehmens- und Gesundheitsrecht.

Mit Februar 2025 steigt Thomas Riesz zum Equity-Partner bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte auf, so die Kanzlei in einer Aussendung. Man setze damit weiter auf die Förderung des Nachwuchses aus den eigenen Reihen. Riesz werde am Standort Linz den Fachbereich des öffentlichen Rechts, auch in der neuen Praxisgruppe Life Sciences und Gesundheitsrecht, weiter ausbauen, so die Kanzlei.

Laufbahn und Aufgaben

Riesz ist seit Februar 2017 bei Haslinger / Nagele am Standort in Linz tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen laut den Angaben im Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts, hier insbesondere im Bau- und Infrastrukturrecht sowie im Gesundheitsrecht. Auch das Datenschutz- und Telekommunikationsrecht gehören zur Beratungspraxis.

Zuvor war Riesz mehrere Jahre Universitätsassistent am Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und in weiterer Folge dort stv. Leiter der Abteilung für Öffentliches Unternehmensrecht. Nach seiner Promotion im Bereich des Gesundheits- und Datenschutzrechts mit Dissertation zur Ärztlichen Verschwiegenheitspflicht (erschienen in der Schriftenreihe Recht der Medizin, Manz 2013), erfolgte eine einjährige Dienstzuteilung am nunmehrigen Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. Er ist Fachautor und -vortragender bzw. Herausgeber einschlägiger Fachwerke und seit Jänner 2024 Redaktionsmitglied beim Journal für Medizin- und Gesundheitsrecht im Verlag Österreich.

Die Statements

„Ich freue mich, den Weg von Haslinger / Nagele, bestehende Kompetenzen zu stärken und sich gleichzeitig dynamisch neuen Herausforderungen zu stellen und diese als Chance zur Entwicklungen zu nutzen, künftig aktiv mitgestalten zu dürfen“, wird Thomas Riesz zitiert.

„Mit Thomas Riesz gewinnen wir einen engagierten, fachlich exzellenten Partner, der die rechtlichen Herausforderungen neuer Technologien und Entwicklungen innovativ und zugleich praxistauglich bewältigt – sowohl im Technologie- und Infrastrukturrecht als auch im Gesundheitsrecht. Er ist ein Anwalt, der – im besten Sinne des Wortes – am Pulsschlag der Zeit arbeitet und unsere Mandanten auch durch rechtlich stürmische Phasen erfolgreich begleitet“, so Wilhelm Bergthaler, Partner.