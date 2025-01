Amnesty International: Stephanie Geier wird zweite Geschäftsführerin

Wien. Stephanie Geier wird neue Geschäftsführerin bei Amnesty International Österreich. Sie leitet künftig die Organisation gemeinsam mit Shoura Zehetner-Hashemi.

Stephanie Geier (40) wird zweite Geschäftsführerin der österreichischen Sektion von Amnesty International. Sie folgt in dieser Funktion auf Aurélie Tournan und leitet künftig gemeinsam mit Shoura Zehetner-Hashemi in Doppel-Geschäftsführung die Menschenrechtsorganisation in Österreich.

Geier ist seit 12 Jahren bei Amnesty in Österreich tätig und hat zuletzt das Marketing- & Kommunikationsteam der Organisation geleitet. Sie studierte Marketing- und Salesmanagement und hat eine Ausbildung in Politischer Kommunikation. In ihrer nunmehrigen Funktion wird sie laut einer Aussendung primär für die internen Agenden zuständig sein, darunter Kommunikation & Mobilisierung, Personal und Finanzen. Zehetner-Hashemi werde weiterhin als Sprecherin für den Außenauftritt zuständig sein.

Die Statements

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Es macht mich stolz, in einer so wichtigen Phase für die Organisation Verantwortung übernehmen zu dürfen. Die Herausforderungen unserer Zeit machen den Einsatz für Menschenrechte wichtiger denn je. Gemeinsam mit den großartigen Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Büro als auch im Ehrenamt, möchte ich Amnesty International weiter stärken und konsequent für Menschenrechte einstehen“, so Geier.

Geier möchte die Organisation auch „noch bunter, lauter, mutiger und ermutigender“ machen: „Ich glaube an People Power und daran, dass jede Stimme zählt und jeder Mensch etwas zum Positiven verändern kann.“