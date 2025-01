Johnson & Johnson ernennt Thora Swyter zur Commercial Director

Wien. Thora Swyter wird neue Commercial Director Specialty Care bei Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria. Sie folgt in dieser Funktion auf Michaela Hagenhofer.

Thora Swyter (41) übernimmt die kommerzielle Leitung des Bereichs Specialty Care bei Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria. In dieser Funktion leitet sie laut einer Aussendung die Vermarktung von Therapien in der Geschäftssparte „Specialty Care“, die die Bereiche Immunologie, Neurowissenschaften und Seltene Erkrankungen sowie das Late-Lifecycle-Portfolio umfasst.

Swyter folgt in dieser Position Michaela Hagenhofer nach, die mit Juli 2024 innerhalb des Konzerns in die Rolle General Manager Janssen Sciences Ireland UC, Commercial Operations, aufgestiegen ist und als Geschäftsführerin die Vertriebsorganisation von J&J Innovative Medicine in Irland leitet.

Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria bietet Therapien für unter anderem Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, für die Immunerkrankungen Psoriasis und Psoriasis-Arthritis sowie gegen Depressionen, Schizophrenie und Demenz. Im Bereich seltene Erkrankungen liegt ein Schwerpunkt auf pulmonaler arterieller Hypertonie, einer Form von Lungenhochdruck.

Der Werdegang

Die gebürtige Deutsche, die in Wien lebt, ist approbierte Pharmazeutin mit einem Abschluss von der Uni Münster und verfügt über einen Master in Philosophy, Politics & Economics von der Ludwig-Maximilians-Uni München. Sie ist seit 16 Jahren im Pharmabereich und seit 2018 für Johnson & Johnson tätig. In ihrer neuen Funktion als Commercial Director Specialty Care werde sie ein Team von rund 40 Mitarbeitern im Bereich Marketing und Vertrieb am Wiener Standort leiten.