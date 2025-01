Neue Partner bei Gassauer-Fleissner: Michaela Petsche und Robert Ertl

Wien. Wirtschaftskanzlei Gassauer-Fleissner ernennt Michaela Petsche (44) und Robert Ertl (46) zu Partnern. Sie waren zuvor bei Baker McKenzie und Breitenfeld.

Petsche wie Ertl waren zuvor in Wirtschaftskanzleien tätig und erweitern nun die Expertise der Kanzlei Gassauer-Fleissner in wichtigen Kernbereichen, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Michaela Petsche ist spezialisiert auf Bereichen Immaterialgüterrecht, Unlauterer Wettbewerb, E-Commerce und Life Sciences. Sie baue damit die etablierte Kompetenz der Kanzlei in den Bereichen IP/IT und Life Sciences weiter aus. Vor ihrem Eintritt bei Gassauer-Fleissner war Petsche zuletzt Counsel bei Baker McKenzie.

Robert Ertl ist auf Vergabe-, IT- und öffentliches Wirtschaftsrecht spezialisiert. Mit seinem Eintritt erweitere die Kanzlei ihr Beratungsspektrum in diesen Bereichen. Ertl betreut Vergabeverfahren auf Auftraggeberseite und berät bei der Teilnahme an Vergabeverfahren. Weiters vertrete er Mandantinnen und Mandanten in behördlichen und gerichtlichen Verfahren sowie Zivilprozessen. Ertl ist Vortragender an Fachhochschulen und Universitäten, hält Schulungen für Unternehmen und engagiere sich in Aufsichtsgremien und Vereinen. Zuletzt war Ertl zehn Jahre als Gründungspartner für Breitenfeld Rechtsanwälte tätig.