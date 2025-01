Consulting-Takeover: Interpath übernimmt Kerkhoff mit Clifford Chance

D/A/CH. Clifford Chance hat die Beratungsfirma Interpath beim Erwerb von Kerkhoff beraten. Letzere ist auf die Bereiche Einkauf und Supply-Chain-Management spezialisiert.

Mit dieser Transaktion erweitert Interpath ihre internationale Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, heißt es in einer Aussendung. Interpath profitiere konkret von der Expertise von Kerkhoff Consulting im Bereich Einkauf und Supply-Chain-Management, während die Integration Kerkhoff Zugang zu neuen internationalen Märkten und einem erweiterten Netzwerk verschaffe. Alle 60 Mitarbeiter von Kerkhoff sollen zu Interpath wechseln.

Auf Expansionstour in Europa

Die Aktivitäten von Interpath in Kontinentaleuropa wurden im Sommer 2024 mit der Eröffnung eines Büros in Paris gestartet. Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben derzeit fast 1.000 Mitarbeiter an 23 Standorten in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Bermuda, den Kaimaninseln, den Britischen Jungferninseln und Algerien.

Das Clifford Chance Team für Interpath stand unter der Leitung von Partner Simon Schmid und Senior Associate Ribana Piontek (beide Corporate, Düsseldorf).