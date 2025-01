GrECo ernennt Jürgen Gmeiner zum Thronfolger in Vorarlberg

Wien/Dornbirn. GrECo International ernennt Jürgen Gmeiner in Vorarlberg zum Vize-Regional Manager. Er wird neben Herwig Ganahl das Büro in Dornbirn leiten und soll den Standort langfristig übernehmen.

Jürgen Gmeiner ist bei der GrECo International AG zum neuen Stellvertreter des Regional Managers in Dornbirn ernannt worden. Laut einer Aussendung soll der ehemalige Donau-Landesdirektor dabei langfristig die Rolle von Regional Manager Herwig Ganahl übernehmen.

Die eigentümergeführte GrECo Gruppe ist ein international agierender Versicherungsmakler für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Aktuell sind bei dem Unternehmen in 65 Niederlassungen in 21 Ländern rund 1.400 Mitarbeiter tätig, davon etwa 400 in Österreich.

Die Statements

„Ich freue mich, Teil der GrECo-Familie zu sein und mit diesem großartigen Team in Vorarlberg sowie den Experten in den anderen 21 GrECo-Ländern zusammenarbeiten zu können. Wir stehen vor herausfordernden Zeiten, in denen wir unsere Klienten weiterhin bestmöglich unterstützen wollen. Hier kann ich meine langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche gezielt einsetzen“, so Jürgen Gmeiner.

„In der bald 100-jährigen Geschichte von GrECo sind wir seit 1956 auch in Vorarlberg vertreten. Jürgen Gmeiner ist in Vorarlberg bestens vernetzt und wird unseren Wachstumskurs weiter vorantreiben. Er wird zu Beginn als mein Stellvertreter am Markt agieren und nach ein paar Jahren soll er als Regional Manager die Verantwortung für die derzeit 25 Mitarbeiter übernehmen“, so Regional Manager für Vorarlberg, Herwig Ganahl.