Rödl & Partner heuert eine kleine Armee von Hogan Lovells Polen an

Polen/Deutschland. Ein Team von 25 Mitarbeitenden, darunter 19 Rechtsanwälte der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Hogan Lovells in Warschau, wechselt zu Rödl & Partner.

Die früheren Hogan Lovells-Beschäftigten haben sich konkret zum 1.1.2025 der internationalen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner mit HQ in Deutschland angeschlossen, so eine Aussendung. Zum Beratungsportfolio gehören laut den Angaben auch einige Fortune 500-Unternehmen. Die Themenbereiche sind Steuerberatung, Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren, Immobilien-, Kartell- und Arbeitsrecht, sowie Wettbewerb und Regulierung.

Die Neuzugänge schließen sich dem bestehenden Team von Rödl & Partner Polen an, das damit nun 180 Kolleginnen und Kollegen in der Rechts- und Steuerberatung und insgesamt 600 Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung, Business Process Outsourcing und Wirtschaftsprüfung umfasse.

Lob vom Vorsitzenden

Die Zahl der Partner habe sich ebenfalls erhöht, und zwar um fünf auf insgesamt 16. Zudem ist das Rödl & Partner-Team in Warschau zum Jahreswechsel in neue und modernere Büroräume umgezogen, heißt es. Prof. Christian Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Rödl & Partner: „Polen ist für uns ein äußerst wichtiger Markt und die Verstärkung durch das Team von Hogan Lovells ist ein echter Mehrgewinn.“