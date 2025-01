Stadt Wien: Dieter Werner leitet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Verwaltung. Die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39) der Stadt Wien bekommt einen neuen Leiter: Der Technische Chemiker Dieter Werner folgt auf Georg Pommer.

Dieter Werner übernimmt die Leitung der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39) der Stadt Wien. Er folgt damit Georg Pommer nach, der laut einer Aussendung im Dezember 2024 nach 38 Jahren im Dienst der Stadt Wien – davon 17 Jahre als Dienststellenleiter der MA 39 – in den Ruhestand trat.

Magistratsdirektor Dietmar Griebler überreichte Dieter Werner am 10. Jänner 2025 in Anwesenheit von Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und der Vorsitzenden-Stellvertreterin der Younion Angela Lueger das entsprechende Bestellungsdekret.

Die MA 39 kümmert sich um mehrere Bereiche: Die Mitarbeiter im Fachbereich Hygiene sind beispielsweise für die Überwachung der Güte des Wiener Trinkwassers sowie der Badegewässer zuständig, ebenso für die Kontrolle der Krankenhaus- und Küchenhygiene.

Im Bauwesen reicht das Portfolio von Brand- und Lärmschutz, über Energieeffizienz, Licht und Beleuchtung bis hin zu bauphysikalischen Forschungen an Fassadenbegrünungen. Das Strahlenschutzlabor führt Strahlenschutzprüfungen durch und bietet eine Ausbildung zum Strahlenschutzbeauftragen für den medizinischen Bereich an.

Der Werdegang

Der 1972 in Wien geborene Dieter Werner absolvierte das Studium Technische Chemie an der TU Wien. Nach anschließender Forschungs- und Tutorentätigkeit an der Uni Wien trat er im Jahr 1999 in den Dienst der Stadt Wien bei der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle.

Er absolvierte an der Donau-Uni Krems das Masterstudium „Fire Safety Management“ und übernahm 2018 die Leitung des Bauphysiklabors der MA 39.